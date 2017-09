Double assassinat d'Hensies: requalification demandée par deux avocats

La défense de David Berlemont, huitième accusé dans le cadre du double assassinat d’Hensies, a déposé un acte de défense lors du second procès devant la cour d’assises du Hainaut, jeudi. Selon Me Gras et Me Bruno, le jeune homme conteste avoir voulu intenter à l’intégrité physiques des deux victimes « qu’il ne connaissait pas ». Alors qu’il est inculpé d’un double assassinat, de détention arbitraire et de torture, David Berlemont demande de requalifier les chefs d’accusation en non-assistance à personne en danger.

La défense explique qu’il a quitté le domicile de Cindy Mahieu, le 22 mai 2014 vers 21h30, et qu’il n’a plus revu personne avant le lendemain quand un autre protagoniste lui a appris le double décès.

David Berlemont avait été inculpé, le 10 juin 2015, de non-assistance à personne en danger par le juge d’instruction. Le 18 mai 2016, le ministère public avait demandé un renvoi devant les assises pour assassinat, torture et détention arbitraire.

Me Catherine Hupez a imité son confrère carolo dans la foulée.

Les neuf accusés seront interrogés par la cour vendredi.