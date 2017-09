Theo Francken en uniforme nazi: la N-VA quitte la Chambre des représentants, le secrétaire d'Etat porte plainte! (vidéo)

Après la diffussion du photomontage, présentant le secrétaire d’Etat comme un soldat allemand de la Seconde guerre mondiale, la réaction ne s’est pas fait attendre. La N-VA a décidé de quitter l’assemblée ce jeudi en guise de protestation face à cette caricature. Caricature qui pour rappel était accompagnée d’un court texte dénonçant la confiscation des effets personnels des migrants au Parc Maximilien, à Bruxelles, les « rafles planifiées, collectives et avec quota » des personnes se trouvant aux alentours du Parc et de l’Office des étrangers, et la « collaboration » de Theo Francken avec « un président accusé de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre », le Soudanais Omar el-Béchir. Il est en effet apparu que la Belgique a accueilli une délégation soudanaise pour identifier les migrants provenant de ce pays déchiré par la guerre.

Onze fractie verlaat het halfrond. Uit protest tegen de erg halfslachtige houding van Ecolo over de wansmakelijke foto van @FranckenTheo pic.twitter.com/7m4Aaqisog — N-VA Kamer (@nvakamer) 21 septembre 2017

« Vous vous levez pour une caricature ! », leur lance-t-on depuis les rangs de l’opposition.

Sur son compte Twitter, Theo Francken a, lui, annoncé que face au refus d’Ecolo de s’excuser, il décide de porter plainte.

Geen excuses ontvangen, wel integendeel. Zo fier dat die groene antipolariseringsheldjes zijn.



Ik dien klacht in. Het stopt hier. — Theo Francken (@FranckenTheo) 21 septembre 2017

Le gouvernement reste derrière la politique du secrétaire d’Etat

« Moi et tout le gouvernement restons derrière la politique du secrétaire d’Etat Theo Francken », a indiqué jeudi à la Chambre le vice-Premier ministre N-VA et ministre de l’Intérieur Jan Jambon. En l’absence du Premier ministre Charles Michel et de Theo Francken, retenus à New York, le ministre Jambon était chargé jeudi de porter la parole du gouvernement après le tollé suscité par l’annonce d’une collaboration entre les services de Khartoum et leurs homologues belges visant à l’identification de ressortissants soudanais arrêtés au parc Maximilien, en vue de leur éventuel rapatriement.

Le ministre de l’Intérieur a assuré que la politique menée l’était conformément aux engagements internationaux et, notamment, dans le respect des garanties offertes par la Convention européenne des droits de l’Homme empêchant le refoulement vers un Etat dans lequel l’intégrité n’est pas assurée. Il s’agit d’une « approche intégrale et multidisciplinaire, passant par l’information et la prévention et veillant au maintien de l’ordre public », a-t-il dit.

Jan Jambon a ajouté que de nombreux autres Etats européens avaient déjà agi à l’instar de la Belgique, expulsant des réfugiés déboutés ou sans documents de séjour légaux vers le Soudan. M. Jambon a notamment cité le cas de la France, un exemple réfuté par Wouter De Vriendt (Groen) selon qui Paris n’a jamais accepté l’arrivée d’une délégation d’agents secrets inconnus sur son territoire à des fins d’identification.