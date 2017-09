Joëlle Milquet: «On a fait des erreurs de part et d'autre, il faut que tout le monde se calme...»

Joëlle Milquet (cdH) fait sa rentrée au Parlement bruxellois... et est toujours dans la majorité, même si son président de parti a retiré la prise en juin dernier. Elle demande que tout le monde se calme, en revienne aux dossiers et arrête cette dérive qu’elle dit ne plus supporter.

C’est facile de s’y retrouver pour une députée bruxelloise du cdH. Dans la majorité? Hors de la majorité ?

J’ai écrit une carte blanche pendant l’été. J’appelais au calme et à la fin des injures pour en revenir aux dossiers. Il faut que tout le monde se calme. C’est ce que les citoyens demandent et c’est pour cela que je m’investis en politique. Je suis atterrée de constater l’évolution d’un monde politique francophone fracassé. Il y a pourtant une stratégie francophone qui demande un minimum de respect et d’entente entre les partis. Je ne supporte pas cette dérive actuelle, tant politique que journalistique. En politique, la bienveillance est un courage et la malveillance une faiblesse.

Cette carte blanche a été perçue par certains cdH comme une critique de l’action de Benoît Lutgen...

