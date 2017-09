La phobie de l'école en hausse: 5% à 10% des ados souffrent de ce mal-être à cause des réseaux sociaux

La phobie scolaire doit être traitée le plus vite possible.

Tremblements, crises d’angoisse, vomissements, cauchemars… Voilà ce que vivent ces jeunes qui se sentent incapables d’aller à l’école. La simple idée d’y mettre un pied les fait entrer dans une panique indescriptible. Leur diagnostic, ils souffrent de phobie scolaire. Selon les pédopsychiatres contactés, ce phénomène touche 5 % des élèves. Dans certaines régions, comme Mons et Liège, ce taux est plus élevé. Bien qu’il n’existe pas de statistiques précises à ce sujet, les médecins constatent que ces cas sont de plus en plus nombreux d’année en année. Il y a dix ans, seul 1 % des enfants scolarisés endurait cette phobie. Dès les premiers signes, il est essentiel de consulter un médecin car la peur peut s’étendre à d’autres choses ou induire une dépression.

> Comment expliquer l’apparition de cette phobie? Les raisons sont aussi diverses que variées.

> Ces refus touchent surtout les ados entre 12 et 15 ans. Alors qu’ils doivent faire face aux changements de leur corps, le milieu scolaire n’est pas un refuge.

> Pour soigner ces enfants et adolescents, des ateliers thérapeutiques sont mis en place.