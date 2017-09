Mons: les artisans wallons rassemblés dans un marché géant

Grégory Lefrancq

Le 30 septembre et le 1 er octobre, le Lotto Mons Expo accueillera le salon « C’est bon, c’est Wallon ». L’événement, né sous l’impulsion du ministre René Collin, consiste à organiser un marché géant avec des produits issus de la Wallonie. Plus de 100 artisans et producteurs y seront rassemblés.