Colfontaine: deux voleurs pris en flagrant délit de vol de câbles, la police découvre un fameux butin chez eux

Plus de 40 morceaux de câbles électriques provenant d’une société de téléphonie ont été retrouvés chez eux ! Les suspects, originaires de Charleroi et de Frameries, ont été privés de libertés. Ils ont été auditionnés et sont ressortis libres, avec une citation à comparaître. Ils passeront prochainement au tribunal dans le cadre d’une procédure accélérée.