Les alliés invoquent la Corée du nord pour refuser l'interdiction des armes nucléaires

Ce traité «va à l’encontre de l’actuel dispositif de non-prolifération et de désarmement» et risque de fragiliser le TNP (le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ndlr) qui est au cœur des initiatives mondiales de non-prolifération et de désarmement depuis près de 50 ans et le régime de garanties de l’AIEA (l’Agence internationale de l’Energie atomique), qui l’étaye», ont affirmé les alliés dans une déclaration publiée par le Conseil de l’Atlantique nord (CAN, la plus haute instance de l’Otan).

La crise causée par la Corée du Nord - qui a multiplié les essais nucléaires et les tirs de missiles - «montre combien il est important de préserver et d’améliorer le cadre actuel du TNP», souligne le texte.

Pour l’Otan, le traité sur l’interdiction des armes nucléaires «ignore les réalités de l’environnement de sécurité international, de plus en plus complexe».

«Alors que le monde doit rester uni face à des menaces grandissantes, en particulier la grave menace que représente le programme nucléaire nord-coréen, ce traité ne tient pas compte de ces défis de sécurité urgents», selon l’Alliance atlantique.

Elle rappelle que l’objectif fondamental de sa capacité nucléaire - qui repose principalement sur l’arsenal militaire américain, dont, selon les experts, quelque 180 bombes de type B-61 déployées en Belgique (sur la base de Kleine-Brogel, au Limbourg), en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Turquie - «est de préserver la paix, de prévenir les actions coercitives et de décourager toute agression».

«L’objectif des alliés est de renforcer la dissuasion en tant qu’un des éléments centraux de la défense collective et de contribuer à la sécurité, indivisible, de l’Alliance. Aussi longtemps qu’il y aura des armes nucléaires, l’Otan restera une alliance nucléaire», ajoute la déclaration.

«Nous demandons à nos partenaires et à tous les pays qui envisagent d’appuyer ce traité d’examiner attentivement ses incidences sur la paix et la sécurité internationales, ainsi que sur le TNP», poursuit l’Otan.

«Étant résolus à renforcer la sécurité par la dissuasion, la défense, le désarmement, la non-prolifération et la maîtrise des armements, nous, les pays de l’Alliance, ne pouvons appuyer ce traité. Par conséquent, nos obligations juridiques en ce qui concerne les armes nucléaires ne changeront pas. Aussi, nous n’accepterons aucun argument selon lequel ce traité refléterait ou contribuerait de quelque manière que ce soit au développement du droit international coutumier», concluent les alliés.

Ce traité sur l’interdiction des armes nucléaires a été adopté le 7 juillet dernier aux Nations unies par 122 votes pour, une voix contre - celle des Pays-Bas, membre de l’Otan - et une abstention. Ni les neuf pays détenteurs de l’arme nucléaire (Etats-Unis, Russie, Royaume-Uni, Chine, France, Inde, Pakistan, Corée du Nord et Israël), ni par le Japon, ni par les pays de l’Otan (sauf les Pays-Bas) n’ont pris part au vote.

Ouvert à la signature depuis ce mercredi, il entrera en vigueur lorsque 50 Etats l’auront ratifié. Ce qui devrait être le cas vers la fin de 2018.