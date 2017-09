Mons: recalé à l'hôpital Ambroise Paré, Didier Donfut flingue deux camarades du PS

Cl.W.

Lors d’une réuniondu comité de gestion à l’hôpital Ambroise Paré, Mélanie Ouali, vice-présidente de l’hôpital, et échevine PS à Mons, ainsi que Cédric Mélis, conseiller communal PS et membre du conseil d’administration du CHU, auraient évoqué « les casseroles » traînées par Didier Donfut, candidat pour superviser le rapprochement entre Ambroise Paré et le CHU Tivoli. Un poste pour lequel il revendiquait « un salaire plantureux ! ». S’adressant à Mélanie Ouali, l’ex-ministre wallon de la Santé demande à présent des excuses.