La CSGP demande le maintien des accords et refuse la privatisation des transports publics

Belga

«Nous vous demandons de garantir le respect des accords du passé et de respecter les administrateurs du Forem», a indiqué, mercredi matin, Olivier Nyssen, secrétaire général CGSP Admi local et régional, lors de sa prise de parole, devant le cabinet du ministre wallon de l’Economie et de l’Emploi, Pierre-Yves Jeholet. La CGSP manifeste mercredi à Namur pour «défendre les services publics» alors que le parlement wallon fait sa rentrée.