L'ancien député Laurent Louis comdamné à visiter pendant cinq ans les camps de la mort suite à ses propos négationnistes

La cour d’appel de Bruxelles a accordé, mercredi matin, la suspension du prononcé de la condamnation pendant cinq ans à l’ancien député fédéral Laurent Louis, sous diverses conditions. Parmi celles-ci figure celle de se rendre une fois par an dans des camps d’extermination, situés à Auschwitz et Birkenau entre autres.

La cour a acquitté Laurent Louis de plusieurs préventions, et s’est déclarée incompétente pour juger des autres préventions, dans la première cause. Celle-ci concernait des suspicions de recel de pièces du dossier Dutroux et des calomnies envers diverses personnes, dont Elio Di Rupo.

Par contre, la cour a reconnu établies les deux préventions de la deuxième cause. Celle-ci concernait le fait d’avoir tenu des propos négationnistes et antisémites en 2014. Pour ces préventions, l’ancien député est donc reconnu coupable, mais il bénéficie de la suspension du prononcé de la condamnation pendant cinq ans, sous certaines conditions. Parmi celles-ci figure celle de se rendre une fois par an dans des camps d’extermination, situés à Auschwitz et Birkenau entre autres. De plus il devra faire un compte-rendu de ses visites sur son blog personnel.

Cette condition avait été proposée par le prévenu lui-même, via son avocat, Me Sébastien Courtoy.