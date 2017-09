Journée d'actions des services publics: le point sur les perturbations des TEC en Wallonie

Du côté des bus des TEC Liège-Verviers, la situation est particulièrement problématique depuis le dépôt de Jemeppe où seuls 18% des véhicules circulent, selon un point de la situation effectué vers 06h00 par la porte-parole Carine Zanella.

25% des services sont assurés depuis le dépôt de Rocourt, 36% depuis le dépôt d’Omal, 40% à Bassenge, 56% à Verviers et Robermont, tandis que tout fonctionne normalement depuis Eupen, précise la porte-parole des TEC Liège-Verviers.

Le réseau des TEC Brabant wallon est également touché, dans une moindre mesure, par l’impact de la manifestation, indique sa porte-parole.

Il ne s'agit donc pas d'une grève sectorielle des agents du TEC mais d'actions ciblées pour lesquelles les organisations syndicales ont déposé un préavis couvrant les agents qui y participeront", précise-t-elle dans la foulée. Le Hainaut devrait être particulièrement touché, avec seuls 5% des services assurés dans le Borinage, 20% dans la région du centre et 50% à Mons. Le trafic dans la région de Charleroi sera lui aussi "fortement perturbé", selon les prévisions de la société.

Dans la région liégeoise, 50% des services devraient être assurés par le TEC Liège-Verviers.

La situation sera moins problématique dans les provinces de Namur - 86% des services assurés - du Luxembourg et du Brabant wallon où respectivement 94% et 98% des bus devraient rouler.

Enfin, les 900 circuits de transport scolaire vers l'enseignement ordinaire et spécialisé seront tous assurés, souligne le groupe.

Manif à Namur

Entre 1.000 et 1.500 manifestants sont donc attendus mercredi matin à Jambes et Namur dans le cadre de la manifestation organisée à l’initiative de la CGSP pour «défendre les services publics» à l’occasion de la rentrée du Parlement wallon, a indiqué la zone de police de Namur. Les participants démarreront de la gare de Jambes pour rejoindre à pied la place Kegeljan située devant le Parlement de Wallonie. «La circulation des véhicules sera ralentie et temporairement interrompue au passage du cortège», précise la police de Namur.