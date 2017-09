Le parquet de Namur appelle à la plus grande prudence auprès de toutes les personnes ayant acheté des bouteilles de vin blanc de 75 cl, «Piedmonte Cortese» de type Solbri, pour un montant de 3,50 euros au Fin Shop de Gembloux. «Au vu des analyses, on se demande même si cette bouteille contenait du vin», a commenté le procureur. Le cocktail présent est assez proche des amphétamines présentant notamment des doses importantes de MDMA et de méthadone. Une enquête a été ouverte auprès du parquet de Namur et l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire (Afsca) a été prévenue.

Après avoir consommé une bouteille de vin blanc achetée au Fin Shop de Gembloux pour 3,50 euros, trois Gembloutois avaient été intoxiqués samedi soir. Deux des victimes ont été prises de spasmes, délires et chutes de tension, tandis que la troisième avait dû être plongée dans un coma artificiel jusqu’à lundi. Une autre bouteille de vin rouge avait été achetée par le couple de Gembloutois et fera également l’objet d’une analyse par un expert mandaté par le parquet.

La bouteille de vin blanc proviendrait quant à elle d’un rebut de la poste et pourrait faire partie d’un lot plus important, faisant l’objet d’un éventuel trafic de drogues. Une enquête est actuellement ouverte par le parquet de Namur.