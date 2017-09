180 millions de litres d'eau potables perdus chaque jour en Flandre à cause de fuites

Chaque jour, 180 millions de litres d’eau potable sont perdus en raison de fuites dans le réseau d’approvisionnement en eau au nord du pays, indique le parlementaire flamand Rob Beenders (sp.a) sur base d’un rapport d’Aquaflanders qui regroupe les entreprises actives dans le secteur de la distribution et de l’assainissement de l’eau en Flandre.

La perte s’élève à 280 millions d’euros par an, un coût répercuté sur la facture d’eau par les sociétés de distribution d’eau, poursuit le député flamand. Par kilomètre, les canalisations perdent en moyenne 2.900 litres d’eau potable par jour en Flandre. Les sociétés d’approvisionnement en eau les moins performantes perdent 7.500 litres d’eau par kilomètres soit 6.000 litres de plus que la plus économe.

Rob Beenders presse dès lors la ministre de l’Environnement Joke Schauvliege (CD&V) de prendre des mesures et demande également la tenue d’auditions au parlement.

L’élu sp.a demande aussi plus de transparence et d’efficacité de la part du secteur lui-même. Selon Rob Beenders, les sociétés d’approvisionnement en eau utilisent déjà des techniques afin de maîtriser les pertes en eau mais sont plutôt avares en explications.

«Les sociétés de distribution d’eau n’ont pas seulement une mission économique mais aussi écologique. Le rapport d’Aquaflanders évoque des plans d’actions par société mais le suivi doit être amélioré», ajoute le parlementaire.

La Flandre compte au total un peu plus de 62.000 kilomètres de canalisations gérés par huit sociétés de distribution d’eau. Les résultats pour les différentes sociétés ne sont pas connues: dans le rapport d’Aquaflanders, elles reçoivent simplement un numéro, ce que la Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) déplore car les sociétés distributrices ne sont pas encouragées à limiter les fuites.