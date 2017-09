Les dossiers prioritaires de Denis Ducarme, nouveau ministre des Classes moyennes: «Plus de sécurité pour les petits commerces»

Avec la crise des œufs au fipronil, son baptême du feu a été rude. Denis Ducarme , le nouveau ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, n’a pas encore eu l’occasion de présenter les projets qu’il veut soutenir dans les prochains mois. Focus sur les indépendants. « Je les aime et j’entends être très en pointe pour eux. » Et ses projets vont de la suppression (à moitié) du mois de carence à la sécurisation de leurs commerces.

Dans une interview fleuve, le nouveau ministre des classes moyennes a notamment évoqué ses dossiers prioritaires : « Le mois de carence (le premier mois d’arrêt maladie, qui ne donne droit à aucune indemnité, NdlR). Il y a des indépendants qui n’osent pas tomber malades. On doit leur donner ce droit de prendre soin de leur santé. Le mois de carence va être réduit à 14 jours. Au-delà du 14 e , ils seront couverts. Ce n’est pas une petite mesure, elle coûtera 9,4 millions par an et on estime qu’elle touchera 17.000 indépendants. Je veux aussi défendre le petit commerce, en ville ou en zone rurale, car c’est ce qui fait vivre un centre urbain ou non. »

