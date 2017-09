131 nouveaux dossiers d'enlèvements internationaux d'enfants en 2016

En 2016, le point de contact fédéral du SPF Justice a ouvert 131 nouveaux dossiers d’enlèvements internationaux d’enfants, peut-on lire dans le rapport annuel 2016 du SPF Justice publié lundi.

On parle d’enlèvement international d’enfant lorsqu’un des parents emmène l’enfant à l’étranger sans le consentement de l’autre parent ou du tribunal. Sur 131 dossiers ouverts, 61 sont clos, soit 55 enlèvements internationaux et six dossiers liés aux droits de visites transfrontalières. Dans un tiers de dossiers clos (21), l’enfant a pu rentrer volontairement.

En 2016, les enfants enlevés en Belgique se sont retrouvés le plus souvent en France, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, au Maroc, en Allemagne et en Espagne.

Dans un dossier sur cinq, le SPF Justice est intervenu après une requête venant de l’étranger. En 2016, ces requêtes venaient le plus souvent des Pays-Bas, de France et des États-Unis.