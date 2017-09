Près de 40% des poids lourds contrôlés en infraction lors d'une opération au Benelux

Les services d’inspection du Service Public Fédéral belge Mobilité et Transports, de l’inspection néerlandaise de l’Environnement et du Transport (ILT) et de la douane luxembourgeoise ont ainsi contrôlé des poids lourds en Belgique (parking Texaco E17 à Kruibeke et parking E19-E42 Masières), aux Pays-Bas (Venlo A67, Bodegraven A12, Apeldoorn A1 en Gorinchem A15) et au Grand-Duché de Luxembourg (aire de contrôle DZA et Centre Douanier).

Les camions ont été contrôlés de manière ciblée sur le plan de la fraude et de la manipulation du tachygraphe, du respect des temps de conduite et de repos, des documents de bord et de la surcharge. Les inspecteurs ont contrôlé 115 poids lourds dans le Benelux, dont 34 en Belgique. 45 étaient en infraction, dont sept en Belgique.

Afin de partager les connaissances et bonnes pratiques entre les services d’inspection, des collègues contrôleurs venant d’un autre pays du Benelux participaient à l’action.

Il s’agissait du neuvième grand contrôle conjoint réalisé dans le cadre du Traité de Liège signé par les trois pays en octobre 2014, axé sur une coopération plus poussée entre les pays du Benelux en matière de contrôle et d’application de la réglementation de l’UE concernant le transport routier.