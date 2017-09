Florence Hainaut de retour en télé sur la RTBF!

L’année dernière, un peu avant l’été, Florence Hainaut décidait de quitter l’antenne et son débat dominical des « Décodeurs » sur La Une. La jeune journaliste, qui animait alors le grand rendez-vous politique, disait ne plus « avoir le feu sacré ». Un peu plus d’un an plus tard, la motivation semble revenue au travers d’un nouveau programme : « Les tournois de l’Académie ».

Florence Hainaut animera dès octobre ce débat – mais pas politique – en prime-time, sur La Trois. Une émission où les invités, des spécialistes dans divers domaines, se mesureront dans des joutes verbales qui devraient inspirer Bruno Coppens, présent lui aussi en plateau.