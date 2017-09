Le couperet est tombé: le Sporting Anderlecht et l'entraîneur René Weiler se séparent!

Alors que l’ensemble de la direction du Sporting faisait front derrière René Weiler depuis plusieurs jours et encore plus suite aux critiques de la presse concernant les choix du T1 bruxellois et les « Weiler buiten » venant des tribunes à Courtrai samedi soir, elle a décidé de se séparer de son entraîneur suisse en publiant un communiqué ce lundi matin.

« Ce lundi, le RSC Anderlecht et le coach René Weiler ont décidé de se séparer. Le club remercie René Weiler pour son engagement, ses prestations et son professionnalisme. Le staff technique actuel, composé de Nicolas Frutos, David Sesa et Thomas Binggeli, reprend – par intérim – la gestion sportive de l’équipe », indique le champion de Belgique.

Un manque de fond de jeu et des choix bizarres

Si le timing peut surprendre, le couperet n’étonnera pas grand monde. Même si les dirigeants ont multiplié leur soutien – notamment durant le voyage européen à Munich –, René Weiler semblait de plus en plus isolé et ses choix de moins en moins compris par l’ensemble des suiveurs du Sporting avec comme point d’orgue le choix de placer Sven Kums libero sur la pelouse du Bayern en Ligue des champions. Est-ce là que le Suisse a atteint le point de non-retour ?

C’est un choix parmi d’autres qui a été remis en question mais ce n’est pas le seul élément qui a fait pencher la balance. Après quinze mois à la tête du Sporting, René Weiler n’a jamais amélioré le fond de jeu d’Anderlecht malgré un noyau au potentiel suffisant en Belgique. Certes, il a été champion en mai et a atteint les quarts de finale de l’Europa League, mais les attentes étaient bien plus grandes en ce début de saison, Herman Van Holsbeeck et Roger Vanden Stock ayant répété à plusieurs reprises qu’Anderlecht devait développer un meilleur football. Un constat émanant également de la presse toujours balayé par René Weiler. « On me demande toujours du beau jeu mais c’est quelque chose que je ne comprends pas. Je ne connais pas un autre club où c’est également le cas », avait encore clamé l’ancien coach de Nuremberg.

Le manque de fond de jeu et de vision à long terme n’est pas le seul grief à l’encontre de René Weiler. De plus en plus répétée, sa communication agressive à l’encontre des journalistes déplaisait de plus en plus à Neerpede. S’il était accompagné aux interviews télés par la direction samedi, c’était plus des chaperons qui contrôlaient leur ouaille qu’une marque de soutien pour le Suisse.

Son manque de psychologie était également pointé du doigt avec la gestion de Sven Kums mais pas seulement Weiler ayant eu des altercations avec de nombreux joueurs (NDLR : De Maio, Okaka, Kara, Deschacht…). Si les joueurs n’ont jamais fait mine de le laisser tomber et ont toujours affiché une mentalité exemplaire, c’est donc la direction qui a décidé de mettre fin à sa collaboration avec René Weiler. Nicolas Frutos assurera l’intérim et sera sur le banc pour le seizième de finale de Coupe de Belgique à Westerlo mercredi soir.