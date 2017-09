Un accident survenu lundi matin sur l’autoroute à Alleur, en direction de Bruxelles, génère de sérieux embarras de circulation. On constate des files de véhicules au moins jusqu’à l’échangeur de Cheratte, soit jusqu’à 10 km, indique lundi la police des autoroutes.

Vers 8h00, pour une raison inconnue, deux camions sont entrés en collision. L’un d’eux a défoncé les barrières anti-bruit situées le long de la bande d’arrêt d’urgence et s’est immobilisé à cheval entre l’autoroute et les fourrés. Les bandes d’arrêt d’urgence et de droite sont obstruées.

Les pompiers de Liège sont intervenus sur place afin de procéder au balisage de sécurité. On ignore s’il y a des blessés.

L’accident a également provoqué des perturbations dans l’autre direction en raison de curieux qui ralentissaient pour observer la scène.

(Source Facebook)