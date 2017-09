Francis Cabrel est enfin en ligne: «Le Fils unique» son dernier single à découvrir aujourd'hui

C’est donc l’événement musical du moment. Le chanteur français dévoile « Le fils unique » une de ses deux dernières compositions inédites. Francis Cabrel a décidé de se mettre à la page et d’utiliser les plateformes d’écoute en ligne pour l’occasion. Et bonus en plus, désormais tout son répertoire sera également disponible via le web.

Pour ses 40 ans de carrière il s’est confié en exclusivité à RTL. Il y raconte ses débuts ou il écrivait ses morceaux tout en vendant des chaussures à ses premiers grands succès qui ont fait ensuite de lui l’artiste français que l’on connaît aujourd’hui avec la carrière d’une incroyable longévité.

Francis Cabrel qui était un des derniers artistes français à refuser le streaming explique aussi les raisons de ce nouveau choix de diffusion : « D’abord la qualité du son me paraissait moins bonne que sur un CD. Et puis la rémunération des artistes me semblait insuffisante, surtout pour les jeunes. En plus, jusqu’à mon dernier disque, je pensais que le streaming ralentissait la vente d’albums. C’était une réaction un peu passéiste… »

« Ce 18 septembre correspond pile aux 40 ans de la sortie de mon premier disque, « les Murs de poussière », le 18 septembre 1977. Je voulais fêter ça. Et j’ai dit : « Allons-y ! ». J’en ai profité pour enregistrer deux inédits que j’avais écrits à la fin de ma tournée : « le Fils unique » et « Des montagnes de tout ».