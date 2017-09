Un bébé meurt étouffé par un Babybel: le baby-sitter a tenté de le réanimer mais il était trop tard

Fanny Jacques

Terrible drame qui a secoué Vilvorde le 2 septembre dernier. L’information nous parvient via nos confrères du Nieuwsblad. Un bébé de deux ans et 7 mois est décédé en s’étouffant avec un Babybel. Un garçon du quartier qui gardait le bambin et ses frères a finalement réussi à la réanimer mais les dégâts au cerveau étaient trop importants.