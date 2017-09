Aux alentours de 8h00 locales, le 45e président des Etats-Unis a retweeté plusieurs tweets envoyés par ses sympathisants. L’un d’eux est un gif, une image animée, qui montre Donald Trump jouant au golf. Grâce à un montage, le « swing » du président est suivi d’images d’Hillary Clinton, touchée par la balle de golf qui la fait trébucher alors qu’elle monte dans un avion.

« Le swing incroyable de Donald Trump #CrookedHillary » (Hillary-la-crapule), est-il écrit en légende de l’image.

Un peu plus tôt dans la matinée, le milliardaire a écrit un message sur le réseau social pour annoncer qu’il s’était entretenu avec son homologue sud-coréen Moon Jae-In.

« Je lui ai demandé comment va Rocket Man » (l’homme-fusée), a-t-il tweeté, en faisant une référence moqueuse à Kim Jong-Un et au programme balistique de la Corée du Nord.

I spoke with President Moon of South Korea last night. Asked him how Rocket Man is doing. Long gas lines forming in North Korea. Too bad!