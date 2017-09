Serie A: Nainggolan buteur pour la victoire de l'AS Roma contre Vérone (vidéo)

Ce samedi soir, l’AS Rome s’est imposée relativement facilement contre l’Hellas Vérone (3-0). Le premier but de la partie était l’oeuvre de notre Diable rouge Radja Nainggolan. A la 22e minute et à la suite d’une superbe action collective dont la dernière passe était à mettre au crédit de Stephan El Shararawy, le Belge ne tremblait pas pour placer un tir imparable. Le joueur romain en profite pour débloquer son compteur but puisqu’il s’agit de son premier goal cette saison en Serie A, lui qui avait néanmoins déjà offert une passe décisive.

Radja Nainggolan ouvre le score pour la Roma avec son premier but de la saison ! 🇧🇪 #RomaVerona pic.twitter.com/TyKPa2CXKr — Eleven Sports BE (@ElevenBE_fr) 16 septembre 2017

Pour les joueurs d’Eusebio Di Francesco, le plus difficile était de trouver le chemin des filets une première fois. En effet, par la suite, Rome trouvait encore à deux reprises le goal. Et ce, grâce à un doublé d’Edin Dzeko. Malgré l’exclusion de Souprayen du côté de Vérone, le score n’allait plus bouger. Les Romains se contentant de ce 3-0.

Au classement, Rome remonte à la septième place avec six points sur neuf. Rappelons qu’il a disputé un match en moins que ses adversaires puisque, la semaine dernière, son match à la Sampdoria avait été reporté pour cause de fortes chutes de pluie. De son côté, l’Hellas Vérone occupe la 19e position avec un petit point en quatre rencontres.