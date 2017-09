Pro League: Anderlecht, accroché à Courtrai (2-2), ne décolle toujours pas en championnat

Le Sporting d’Anderlecht n’est pas parvenu à enchaîner une deuxième victoire d’affilée en championnat ce samedi au stade des Éperons d’Or de Courtrai suite au partage 2-2 face au locaux lors de la 7e journée de Jupiler Pro League. Bien partis grâce à un but d’Harbaoui (23e), les Mauves ont pratiqué un jeu brouillon et ont laissé Courtrai mener 2-1 suite aux buts d’Ajagul (52e) et Chevalier (59e). Dans le final, les troupes de Weiler ont mis la pression dans le camp courtraisien en trouvant le chemin des filets grâce à Onyekuru (76e) mais ont manqué plusieurs occasions pour arracher les trois points.

Battu 3-0 par le Bayern Munich mardi en Ligue des Champions, René Weiler décidait de placer Sven Kums sur le banc et optait pour une titularisation surprise d’Hamdi Harbaoui en pointe. Et c’est justement le Tunisien qui ouvrait le score à la 23e minute de la tête suite à une belle combinaison avec Chipciu. Sans montrer grand chose de plus dans cette première période, les Mauves regagnaient les vestiaires avec une avance d’un but. À la reprise des hostilités, Courtrai mettait à nu les problèmes défensifs des Mauves et égalisait grâce à Ajagul (52e). Le Nigérian profitait d’une erreur de marquage d’Obradovic et surgissait au deuxième poteau en reprenant un centre de D’Haene. Sept minutes plus tard, un long ballon en profondeur de Desmet surprenait toute la défense anderlechtoise qui laissait Chevalier libre de se présenter seul devant Sels. Sa frappe croisée poteau rentrant était imprenable pour le 3e gardien des Diables Rouges (59e).

Anderlecht lançait alors toutes ses forces dans la bataille et malgré un style peu académique parvenait à mettre les Courtraisiens en difficulté. Harbaoui avait en effet une première occasion d’égaliser à la 61e mais plaçait au-dessus alors qu’il n’était qu’à un mètre du but. Quinze minutes plus tard, Henry Onyekuru trouvait la faille et poussait un ballon errant dans le rectangle au fond des filets après un travail de Teodorczyk (76e).

Dans le dernier quart d’heure, les champions de Belgique manquaient à plusieurs reprises le but du 3-2 et réclamaient également un penalty, en vain, pour une faute sur Onyekuru (90e).

Au classement, Anderlecht reste bloqué à 9 points et reste à égalité avec Courtrai à la huitième place provisoire.