L’atmosphère sera fraîche et instable, samedi après-midi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Des averses se concerneront surtout l’ouest du pays, sous des températures de 11 à 15 degrés. De nouvelles averses se développeront dimanche et ce temps relativement automnal se maintiendra lundi et mardi.

Samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche, les formations nuageuses se dissiperont et les averses disparaîtront dans la plupart des régions. Brumes, brouillards et nuages bas se reformeront par endroits, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. La nuit sera à nouveau très fraîche avec des minima de 2 degrés dans les Hautes Fagnes à 9 degrés le long du littoral.

La matinée de dimanche sera calme et froide. De nouvelles formations nuages se développeront et donneront des averses par endroits. Les températures atteindront 12 degrés en Ardenne et 16 ou 17 degrés ailleurs.

Nuages et fraîcheur seront encore au rendez-vous lundi et mardi, avant le retour d’un temps plus sec et doux mercredi et jeudi.