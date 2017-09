Le Tournaisien Jean-Paul Moerman, un des 12 juges de la Cour constitutionnelle, serait impliqué dans l'Azerigate

Un des 12 juges de la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Moerman, est à son tour impliqué dans l’asbl belge polémique qui fait du lobby pour le gouvernement de l’Azerbaïdjan, rapportent L’Eco et De Tijd samedi.

M. Moerman a été invité à plusieurs reprises en Azerbaïdjan, où, dans ses fonctions de haut magistrat belge, il a pris des positions en faveur du régime autoritaire. Ses vols et ses coûts de séjour étaient payés par l’asbl European Academy for Elections Observation fondée par les libéraux Stef Goris et Alain Destexhe.

Moerman a également joué un rôle de consultant pour le livre d’un homme politique azéri qui s’avère être la figure centrale dans les affaires d’argent sale dans lesquelles sont impliqués un certain nombre d’hommes politiques européens, indique L’Echo.