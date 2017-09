Le prince Laurent n'ira pas à l'audition voulue par Charles Michel: il a un certificat médical et il enverra son avocat!

Pourquoi son avocat ? Parce que le Prince a annoncé qu’il renonçait à son droit d’être entendu personnellement et souhaitait être représenté par son avocat. C’est son droit et il n’y a pas de lien forcé entre le certificat et cette renonciation… Sauf si le Prince voulait, le cas échéant, atténuer le sentiment qu’il ne souhaite décidément pas se laisser dicter sa conduite, même pas par le premier responsable politique du pays.

Le Premier ministre est pourtant mandaté pour demander des explications au Prince. L’affaire est sérieuse. On évoque carrément une sanction financière qui pourrait être l’équivalent de 10 à 15 % de sa dotation annuelle de 308.000 euros.

Une audition qui n’a donc toujours pas eu lieu et à laquelle le gouvernement tient, soucieux de préserver les droits de la défense, et de laisser donc Laurent fournir ses explications. « On ne fait qu’appliquer la loi », précise-t-on au 16…

La semaine du 25

S’il n’y a jamais eu de date fixée pour cette audition, on nous a confirmé ce vendredi qu’elle aurait bien lieu en septembre… La dernière semaine obligatoirement, celle du 25, puisque le Premier ministre sera à New York la semaine prochaine à l’occasion de la traditionnelle réunion de l’Assemblée générale des Nations Unies.

