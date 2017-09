Clarisse, 11 ans, laissée sur le trottoir par le chauffeur du TEC à Chimay: son abonnement ne passait pas!

Laurence Wilgaut, la maman de Clarisse, est furieuse ! Jeudi soir, sa fille a été laissée sur le trottoir à la gare de Chimay par le chauffeur du bus. Ayant un souci avec son abonnement, la Froidchapelloise de 11 ans et demi n’a pu rentrer chez elle. D’autant qu’elle a moins de 12 ans et… ne paie donc pas le bus.

Le bus ne passe plus devant le collège de Chimay.

« Comment le chauffeur a-t-il pu laisser ma fille toute seule sur le trottoir ? Il faut vraiment être inconscient ! », s’exclame d’emblée, Laurence Wilgaut, la maman de Clarisse.

Cette maman est en colère et c’est peu dire ! Comme tous les jours depuis le 1 er septembre, Clarisse, 11 ans et demi, prend le bus pour aller et revenir de l’école.

