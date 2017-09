Conflits à Mons: cette ASBL propose des chevaux pour vous aider à gérer vos différends!

La médiation n’a plus de secret pour l’ASBL, et ce, dans tous les secteurs : le commerce, la famille, l’hôpital ou encore le social. « Restaurer les relations, c’est notre dada ! L’équipe se compose d’avocats, de coachs, d’experts et de psychologues. En général, les organismes œuvrent davantage sur l’aspect psychologique ou juridique. Chez ‘Espacifique’, on gère les conflits dans leur ensemble, », déclare Annette Bridoux, sa présidente.

> Le rôle des chevaux.

> Identifier un conflit n’est pas simple, ni son contexte.

> Dans cette optique, l’ouverture d’une permanence de médiation sociale au tribunal du travail de Mons tombe à pic.