Rédaction en ligne

Le plan catastrophe communal déclenché à Beersel à la suite de l’important incendie d’un hangar a été levé vendredi soir et les riverains évacués peuvent à nouveau regagner leur domicile, a indiqué l’administration communale locale. Le toit s’est entièrement effondré et toute l’amiante qu’il contenait se trouve encore sur le site du sinistre. Celui-ci a d’ailleurs été provisoirement fermé et son accès interdit. Personne n’a été blessé.