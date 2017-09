Houffalize: l'école maternelle «Les Lys» toujours à la recherche d'un élève

Dans les classes maternelles de l’école communale Les Lys, il y a actuellement 25 élèves. Madame Murielle (47 ans) et sa collègue sont employées à temps plein et s’occupent toutes deux des enfants. Mais 26 élèves (âgées de 2.5 ans à 5 ans) doivent être inscrits et présents sur site, au plus tard pour le mardi 19 septembre prochain. Sinon, la prof perdra son temps plein au profit d’un mi-temps.

