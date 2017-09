Mons: un toit pour les chiens des SDF dans l'abri de nuit

« En été, nous pouvons recevoir 12 personnes. Il y a deux dortoirs, un pour accueillir jusqu’à huit hommes et un autre pour héberger jusqu’à quatre femmes. En hiver, nous doublons notre capacité pour accueillir jusqu’à 28 personnes. La durée d’hébergement est de 15 nuitées maximum », commente Marc Barvais, le président du CPAS de Mons.

Et depuis le mois de janvier, l’abri de nuit a même un espace dédié à l’accueil des chiens. « Pas mal de personnes qui viennent chez nous ont un animal de compagnie. Ce petit chenil permet à ces gens de rester chez nous avec leur chien. C’est assez rare qu’un abri de nuit offre cette possibilité ». A l’intérieur, il y a deux cages. Et à l’extérieur, il y a deux niches clôturées. « Depuis l’ouverture, il y a eu 76 nuitées avec des animaux. C’est dire que ça répond à une demande ». En plus de cela, un autre projet est en train de voir le jour. « Deux espèces de chalets, cabanons seront aussi mis sur pied. Cela permettra carrément au propriétaire de dormir avec son chien. On sait qu’ils sont souvent fusionnels », ajoute Marc Barvais. Une brocante sera organisée au printemps prochain. A cette occasion, des portes ouvertes sont prévues. Une manière pour les riverains de découvrir le voisinage.