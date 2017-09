D’après l’IRM, l’amélioration pourrait tomber milieu de semaine prochaine.

« En début de semaine, l'atmosphère restera instable. Nous prévoyons donc encore une alternance d'épisodes nuageux à l'origine de quelques averses locales, et de périodes ensoleillées. Le temps restera également frais avec des maxima de 12 à 18 degrés.

Mardi, le temps deviendra graduellement plus sec à partir de l'ouest. Maxima autour de 17 ou 18 degrés.

Mercredi et jeudi, les modèles semblent entrevoir un temps plutôt sec. Le mercure grimpera progressivement jusqu'à 20 degrés », indique ainsi l’Institut Météorologique Belge.

Et pour la suite ?

« Des zones de haute pression devraient se développer au voisinage de nos régions », répond l’IRM. « Les premières tendances indiquent donc une évolution vers des périodes sèches et ensoleillées plus durables, et aussi des températures plus douces avec des maxima autour de, ou légèrement supérieur à 20 degrés. Ce scénario reste bien sûr encore à confirmer ».