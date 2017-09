Le fisc envoie par erreur 900.000 courriels erronés

Le service public fédéral Finances a envoyé dans la nuit de jeudi à vendredi un e-mail erroné à quelque 900.000 personnes. Le porte-parole de l’administration souligne qu’il ne s’agit pas d’un piratage et que le message en question ne contient pas d’informations sensibles.

Il s’agit d’une erreur humaine, selon Francis Adyns, porte-parole du SPF Finances. Le courriel était destiné à 3.200 collaborateurs en lien avec le service des douanes et accises et annonçait qu’une certaine application ne serait pas disponible la semaine prochaine pour cause de maintenance. Mais il a été envoyé à la mauvaise liste de contacts, se retrouvant dans la boîte de réception de 900.000 personnes.

«Nous avons reçu plusieurs questions via notre centre de contact. Nous allons envoyer un second e-mail aux personnes touchées afin de leur expliquer qu’ils ne doivent pas tenir compte du message», selon le SPF Finances.