Météo: le mercure reste timide pour la saison

Vendredi soir, les dernières averses s’estomperont dans l’intérieur et la nuit suivante sera le plus souvent sèche avec des éclaircies de plus en plus larges. Sur l’ouest et le nord-ouest du pays par contre, la nébulosité augmentera avec des averses et la possibilité d’orages à la mer. Au fil des heures, de la brume et des bancs de brouillard pourront se développer en Haute Belgique. Les minima oscilleront entre 4 degrés en Hautes Fagnes et 11 degrés à la mer. Le vent sera faible, parfois modéré à la côte, d’ouest à nord-ouest.

Samedi en début de journée, des averses toucheront l’ouest et le nord-ouest et pourraient localement être intenses. Ailleurs, le temps sera d’abord généralement calme et sec, avec des nuages bas sur le sud de l’Ardenne. Dans le courant de la journée, des averses localisées se déclencheront aussi dans l’intérieur des terres, en alternance avec des éclaircies. Il fera frais avec des maxima de 11 ou 12 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 16 degrés dans l’ouest du pays, sous un vent faible à modéré de secteur ouest.

Dimanche, après une nuit très fraîche, le temps sera d’abord généralement sec. L’après-midi et en soirée, le risque de quelques averses augmentera à nouveau. Les maxima seront compris entre 11 et 17 degrés.

En début de semaine, l’atmosphère restera instable. Maxima de 12 à 18 degrés.