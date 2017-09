Marouane, frappé et menacé de mort pour avoir stoppé des cambrioleurs à Jemappes: «Il m'a lâché: ‘Moi, je suis un gitan, je vais brûler ta maison'»

Que feriez-vous si vous assistiez en direct au cambriolage de votre voisin d’en face ? Marouane, 37 ans, a courageusement choisi de ne pas fermer les yeux. Et il en a payé le prix …

Cet habitant de Jemappes a réussi à mettre en fuite les voleurs et à les contraindre à abandonner leur butin. Mais aujourd’hui, il en paye malheureusement les conséquences. Interpellés par la police, les cambrioleurs, qui vivent dans son quartier, ont déjà été relâchés. Et ils sont venus se venger en s’en prenant à lui et à sa famille…

« Il m’a lâché : ‘Moi, je suis un gitan, je vais brûler ta maison’ »

Agressé physiquement et menacé de mort, ce père de famille dénonce le laxisme de la justice. Comment cette histoire en est arrivée là ?

> L’interview de Marouane en vidéo.

