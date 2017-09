Thierry Bodson, chef de la FGTB, siffle la fin de l'axe historique entre le PS et le syndicat: il appelle à une coalition PS-PTB-Ecolo

Fiscalité, logements sociaux, concertation sociale, chômage, aides aux kots… Autant de domaines dans lesquelles le leader de la FGTB wallonne dénonce une « inflexion à droite » que la nouvelle majorité MR-cdH est en train de donner. Mais dans l’entretien qu’il accorde à Sudpresse, il scelle aussi – et peut-être surtout – la fin de l’« action commune », cet axe historique privilégié entre la FGTB et le PS, aux côtés de la mutualité socialiste.

« Nous allons inviter les trois partis de gauche, PS-PTB-Ecolo pour leur dire 2-3 choses », indique-t-il. « On a mis à jour notre programme en vue du congrès de mai 2018. On va leur demander de se positionner par rapport à cela. On ne rentrera pas dans le jeu d’accepter de nous scotcher à tel ou tel élément du programme du PS, du PTB ou d’Ecolo. C’est à eux à adhérer ou non à nos priorités. Et à s’engager à le mettre en œuvre après. »

Et ensuite ?

