Concours Dinner in the sky à Frameries: gagnez 24 tickets d'entrée!

Rédaction en ligne

Du 17 au 23 septembre, sur le site du PASS à Frameries, se tiendra la quatrième édition de « Dinner In The Sky Pass ». Sept journées pour s’envoyer en l’air avec les grands chefs étoilés de Belgique. L’événement prévoit aussi différentes formules sur le plancher des vaches avec un restaurant gastronomique, une brasserie et le walking village.