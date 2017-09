Frameries: les rugbymen ont poussé la chansonnette

Le club de rugby de Frameries a publié un clip promotionnel il y a quelques jours. De nombreux membres du matricule y sont mis en scène et chantent l’hymne du club. Cette vidéo est un réel succès. Elle a fait le tour du web en moins d’une semaine.

Traditionnellement, quand les rugbymen font parler d’eux en dehors des terrains, c’est grâce à leur calendrier sexy. Mais au lieu de se dévêtir, les membres du club de Frameries ont décidé de pousser la chansonnette. Une vidéo, qui ne dure qu’un peu plus d’une minute, a été lancée sur les réseaux sociaux. On y voit de nombreux affiliés du matricule framerisois, mis en scène dans différents sketches, chanter l’hymne du club : « Een cé ni co l’Rugby de Fram’ri’s », autrement dit : « Ça ne vaut pas le rugby de Frameries ».

