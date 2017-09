Analyse des torts mais aussi des bons points du coach suisse depuis son arrivée d'Anderlecht: accusé Weiler, levez-vous!

Quoi qu’en disent ou en pensent les dirigeants du Sporting d’Anderlecht, le voyage européen à Munich a entamé encore un peu plus le crédit de René Weiler en tant que coach et en tant qu’homme. Champion 2016-17, le Suisse ne pourra pas éternellement se reposer là-dessus pour justifier ses choix et son comportement avec les joueurs et le monde extérieur.

On peut lui reconnaitre des bons points, du positif et des réussites dans le bilan, mais l’entraineur traîne également derrière lui des dossiers à charge .

