Classement FIFA: les Diables Rouges grimpent à la cinquième place

Les Diables Rouges ont réalisé jeudi une très belle opération au classement FIFA. En effet, l’équipe nationale de football a gagné quatre places et pointe désormais au cinquième rang mondial. Tout en haut, les champions du monde allemands sont à nouveau premiers aux dépens du Brésil.

Depuis la publication du dernier classement, le 10 août dernier, la Belgique s’est largement imposée contre Gibraltar (9-0) avant de composter son ticket pour le Mondial 2018 en Russie grâce à un succès en Grèce (1-2).

Au classement, les troupes de Roberto Martinez ont dépassé la Colombie, le Chili, la Pologne et la Suisse et possèdent 1.265 points. La Belgique est encore devancée par l’Allemagne (1.606 pts), le Brésil (1.590), le Portugal (1.386) et l’Argentine (1.325).

Grâce à cette cinquième place, la Belgique est en bonne posture pour être tête de série lors du tirage au sort des groupes de la prochaine Coupe du monde. En effet, outre la Russie, pays hôte, les 7 premières nations mondiales bénéficieront de ce statut. Le tirage aura lieu le 1er décembre à Moscou.

D’ici là, il vaudrait mieux que les Diables remportent les deux rencontres restantes au programme afin de conserver cette position. Le 7 octobre, la Belgique ira défier la Bosnie-Herzégovine sur son terrain avant de ponctuer sa campagne contre Chypre trois jours plus tard à domicile.

Le prochain classement FIFA sera publié le 16 octobre 2017.

Le classement :

1. (2) Allemagne 1606 points

2. (1) Brésil 1590

3. (6) Portugal 1386

4. (3) Argentine 1325

++ 5. (9) Belgique 1265

6. (5) Pologne 1250

7. (4) Suisse 1210

8.(10) France 1208

9. (7) Chili 1195

10. (8) Colombie 1191

11.(11) Espagne 1184

12.(15) Perou 1103

13.(18) Pays de Galles 1089

14.(14) Mexique 1085

15.(13) Angleterre 1056

16.(17) Uruguay 1044

17.(12) Italie 1035

18.(16) Croatie 977

19.(22) Slovaquie 967

20.(23) Irlande du Nord 945

...

36.(30) Bosnie-Herzegovine 761

47.(38) Grèce 665

70.(94) Chypre 487

84.(98) Estonie 413

206.(206) Gibraltar 0