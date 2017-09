Sur 3473 candidats, seulement 641 ont réussi l'examen d'entrée aux études de médecine et dentisterie

Le premier examen d’entrée aux études de médecine et dentisterie organisé vendredi dernier en Fédération Wallonie-Bruxelles a enregistré un taux de réussite de 18,47%, annonce jeudi l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES) dans un communiqué.

Sur les 3.473 candidats qui se sont présentés à l’épreuve, seuls 641 ont été proclamés lauréats par le jury, après délibération. Les candidats peuvent prendre connaissance de leurs résultats sur le compte individuel en ligne, précise l’ARES.

L’examen évaluait les compétences des candidats dans quatre matières scientifiques (chimie, biologie, physique et mathématiques), d’une part, et dans quatre matières relatives à la communication et à l’analyse critique de l’information (raisonnement et synthèse, communication, éthique, et empathie), d’autre part, sous la forme de 130 questions à choix multiples.

Pour réussir l’épreuve, il fallait obtenir une moyenne d’au moins 10/20 pour la partie scientifique et pour la partie relative à la communication et à l’analyse critique de l’information, ainsi qu’un minimum de 8/20 pour chacune des huit matières évaluées.