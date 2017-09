Le plus grand «bordel» de Belgique fête ses 10 ans: visite à la Villa Tinto à Anvers, la prostitution sous haute sécurité!

Alison Vlt.

La Villa Tinto accueille quelque 260 prostitué(e)s au centre d’Anvers. Ils et elles s’y partagent une cinquantaine de vitrines sécurisées par la Ville et la police locale. Ce concept unique en Belgique leur offre de meilleures conditions de travail, il séduit aussi certains de nos politiciens wallons et bruxellois…