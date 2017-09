Le ministre Pierre-Yves Jeholet (MR) n'y va pas par quatre chemins: le chômage, c'est aussi «un échec de l'enseignement»

Pour le nouveau ministre wallon de l’Emploi et de la Formation, la formation en alternance est une évidence.

« Chacun a sa part de responsabilité. Le politique, le monde de l’enseignement, les entreprises. Faire travailler tout le monde ensemble, c’est la clé de la réussite. Quand on voit les taux d’insertion, c’est clair, il faut l’alternance. Et c’est plutôt l’Institut de formation des indépendants et PME qu’il faut mettre en avant. »

M. Jeholet va plus loin et il allume l’enseignement. « Mais oui, regardez le chômage en Wallonie. C’est un échec de l’enseignement, de voir qu’on a sur le marché des gens avec très peu de formation. »

