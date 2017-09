Football: Arnauld Mercier (ex-RBDB) n'est plus l'entraîneur de Roulers

Leader après trois journées de championnat à la tête de Roulers, Arnauld Mercier n’a cependant pas résisté aux deux lourdes défaites concédées, coup sur coup, face au Beerschot et à l’Union Saint-Gilloise.

Deux revers d’affilée, qui plus est sur le même score de 4-0, cela fait mal. Arnauld Mercier, l’ancien entraîneur de Boussu-Dour, n’a pas survécu aux deux claques reçues face au Beerschot et à l’Union et a été licencié par la direction chinoise de Roulers. Tom Colpaert, le T2, assurera l’intérim.