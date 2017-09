Mons: le centre-ville sous haute sécurité à cause du procès motards

Rédaction en ligne

C’est ce mercredi que s’ouvre, au tribunal correctionnel de Mons, le procès de 29 prévenus issus de deux gangs de motards ennemis : « Hell’s Angels » et le groupe dissident « No Surrender ». Ils sont notamment poursuivis pour tentative de meurtre, trafic d’armes et participation à une organisation criminelle. Pour éviter tout risque de débordement, la sécurité est renforcée. Les véhicules et les agents de police sont déjà nombreux dans le centre-ville et dans la rue de Nimy, rue du tribunal.