Stéphane Pauwels très touché par la mort d'Alfred Gadenne, qu'il connaissait depuis son enfance: «C'est lui qui me remettait ma médaille au cross!»

S’il ne vit plus aujourd’hui dans la ville de son enfance, Stéphane Pauwels est toujours un Mouscronnois de cœur. « D’ailleurs, ma fille vit toujours là-bas », nous dit-il. « En la reconduisant il y a quelques jours de cela à Mouscron, j’ai croisé, sur la place, Alfred Gadenne. On a parlé. Il était réellement un bourgmestre de proximité, proche du citoyen. Il représentait bien sa ville. Comme lui, on était fier de notre région. Et il avait toujours une poignée de main ou un mot pour l’un ou pour l’autre. »

Le bourgmestre, l’animateur vedette de RTL-TVI le connaissait depuis tout petit. « C’était un homme profondément humain. Plein d’empathie. Qui tenait bien sa commune. D’ailleurs, c’était impossible de se disputer avec lui, tellement il était gentil. »

Stéphane Pauwels côtoyait le bourgmestre de sa commune de cœur depuis sa plus tendre enfance. Et pour cause : « Mon père était échevin avec lui pendant 18 ans. Et même s’ils n’appartenaient pas au même parti, c’était toujours très convivial. Alfred venait même souvent manger à la maison avec mes parents. »

Il y a quelques années, comme Benjamin Deceuninck, Stéphane Pauwels avait reçu les honneurs de la ville. Un souvenir de plus à accrocher à ces jolis morceaux de vie partagés avec Alfred Gadenne.« Je participais souvent au cross de l’école, se souvient l’animateur. Et, je me retrouvais régulièrement parmi les trois premiers. Et c’était lui, Alfred, qui me remettait ma coupe ou ma médaille à la fin. » Et l’animateur de conclure, encore chamboulé par cette disparition : « Bien sûr que si je suis en Belgique le jour de son enterrement, je m’y rendrai pour lui rendre hommage. »

> Retrouvez tous les témoignages et notre dossier de six pages dans nos éditions digitales.