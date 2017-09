Coupe du monde 2018: la vente des billets débutera ce jeudi à 11h

Elle se fera uniquement via le site de la FIFA. Le tirage des groupes aura lieu le 1er décembre à Moscou.

Si les Diables Rouges ont récemment validé leur ticket pour la Coupe du monde 2018 en Russie en battant la Grèce (1-2) lors de la 8e journée des qualifications, les fans du monde entier pourront en faire autant à partir du 14 septembre 2017 à 11h00. La vente des billets ne se fera uniquement que via le site officiel de la FIFA.

« Nous avons mis en place un système de billetterie équitable qui donne à chacun une chance d’obtenir des billets », a déclaré la secrétaire générale de la FIFA Fatma Samoura sur le site officiel de la FIFA mardi. « Les fans ont de tout temps joué un rôle crucial dans la réussite de la Coupe du Monde. »

La distribution des billets se déroulera selon trois phases différentes. La première étape de la phase de vente 1, qui commencera le 14 septembre pour terminer le 12 octobre 2017, permettra aux fans de déposer leur demande de billets. À ce stade, l’ordre des requêtes importe peu. De plus, tous les demandeurs seront informés du succès complet ou partiel, ou de l’échec de leur requête avant le 16 novembre 2017. Lors de la deuxième étape de la phase de vente 1, qui se déroule du 16 au 28 novembre, les billets seront alloués sur le principe du premier arrivé – premier servi.

La phase de vente 2, qui se déroulera après le tirage au sort de la Coupe du Monde, prévu le 1er décembre 2017, se fera d’abord via un tirage au sort du 5 décembre 2017 au 31 janvier 2018, puis sur le principe du ’premier arrivé – premier servi’ entre le 13 mars et le 3 avril 2018.

Enfin, la dernière phase, la phase de vente de dernière minute, offrira aux fans une ultime chance d’obtenir des billets. Ceux-ci seront octroyés sur le principe du ’premier arrivé – premier servi’ du 18 avril au 15 juillet 2018, jour de la finale de la Coupe du Mondial russe 2018.

Les supporters auront la possibilité d’acquérir des billets valables pour un match spécifique, des groupes de billets valables dans un stade en particulier ou encore des groupes de billets permettant de suivre l’équipe nationale de son choix.

Les prix des billets varieront entre 87 et 920 euros pour les supporters étrangers.

Outre la Belgique et la Russie, pays hôte, le Brésil, l’Iran, le Japon, le Mexique, la Corée du Sud et l’Arabie Saoudite ont d’ores et déjà validé leur ticket pour le Mondial.