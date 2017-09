Le Collège de Molenbeek-Saint-Jean a radié lundi le conseiller communal Hassan Rahali (s.pa) sur base de quatre rapports négatifs de la police liés à sa domiciliation, selon nos informations confirmées par le cabinet de la bourgmestre Françoise Schepmans (MR). L’intéressé a écrit mardi une lettre aux membres du Collège pour leur demander de revoir leur décision rapidement et d’annuler la radiation.

La conséquence est qu’il ne sera plus conseiller communal.

Hassan Rahali fait valoir que l’inspecteur de quartier lui a rendu visite jeudi à son domicile et que le dernier rapport en date est positif. Il remarque aussi qu’il n’a reçu qu’un seul avis de passage auquel il a réagi. Lors des premières visites de l’agent de quartier, aucun avertissement n’a été laissé, ce qui est, selon lui, un manquement dans la procédure qui a été rétabli par la suite.

Hassan Rahali habite à l’adresse mentionnée depuis 2016.

« C’est une décision abusive et entre collègues, c’est un coup bas », estime Hassan Rahali. Si le Collège refuse d’annuler la radiation et qu’aucun arrangement à l’amiable n’est possible, son avocat entamera les démarches pour demander justice.

