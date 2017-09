Mons: Valérie, son mari et ses enfants ont dû se cacher pour échapper à l'ouragan Irma!

Valérie, son mari montois et ses trois enfants vivent à Saint-Martin. Ils ont survécu à l’ouragan Irma. La petite famille était cachée dans une pièce , la seule qui n’a pas explosé sous la puissance de l’ouragan. Le week-end dernier, Valérie et ses enfants ont pu être évacués en Guadeloupe. Elle compte revenir en Belgique avec ses enfants.

Les dégâts sont inestimables... Valérie et ses proches ont pu s’en sortir indemnes. AFP/ COM

« Nous avions déjà connu des ouragans. On sait qu’on doit se barricader et attendre que ça passe. Mais celui-là… C’était du jamais vu. Il ne reste rien de l’île. Tout a été ravagé ». Valérie vit sur l’île de Saint-Martin, dans les Caraïbes, avec ses trois enfants et son mari montois.

Découvrez son témoignage. Valérie a dû cacher ses enfants dans un petit placard.